Boccata d'ossigeno per il Cerveteri che torna al successo dopo due mesi. I Cervi battono in casa il Duepigreco, sfoderando una prestazione maiuscola.

Finisce 1-0, con rete di Matteo Piano al 15pt, dopo un azione corale e un tiro ravvicinato del neo acquisto che fa esultare gli infreddoliti del Galli.

In generale, è stato un monologo verde azzurro, che sfiora il raddoppio con Patrascu, che da punizione timbra l'incrocio dei pali. Sempre nel primo tempo, altra occasione di Piano, che a tu per tu spreca il 2-0.

Nella ripresa la musica non cambia, è il Cerveteri a tenere il comando del gioco, con Patrascu e Piano che sbagliamo clamorosamente il raddoppio. Una gara positiva, giocata a viso aperto, con pressing e furore.

Ci voleva una gara così per risollevare le sorti degli etruschi, bravi ad avere la meglio su un avversario che non è stato mai pericoloso. Tre punti che risollevano la truppa cerite, dopo un Natale amaro per via degli ultimi risultati, Con questa vittoria sale in classifica la squadra di Gabrielli che rimane in zona playout.

«Siamo stati molto bravi, è stata una gara vibrante, che volevamo vincere a tutti i costi - dice Piano autore del goal vittoria - Poteva terminare con un risultato più ampio, sicuramente avremmo merito un punteggio più largo. Un successo che ci dà fiducia, cancella le ultime battute d'arresto e aprono il 2025 con i migliori auspici».

Per gli etruschi è una vittoria pesante, oltre che per la classifica, lo è per la testa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA