Prima sconfitta stagionale del Cervetri, che cade sul campo dell’Ostia Antica. Finisce 3-1 per i padroni di casa, che riescono a legittimare il successo con una vittoria che li trascina nei piani alti della classifica. Dopo cinque risultati di fila si ferma la corsa a dei verdazzurri, che devono inchinarsi a una squadra molto organizzata e forte in ogni reparto. Il gol della bandiera dei ceriti porta alla firma di Gabrielli, che insieme ai suoi compagni, negli ultimi 20 minuti, ha cercato di aumentare il forcing per tentare di riprendere il match. Una partita tuttavia che i verdazzurri non meritavano di perdere per quello che si è visto in campo, soprattutto per l'impegno che hanno mostrato nell’arco dei 90 minuti. Una sconfitta che arriva dopo un momento felice per la squadra di mister Gabrielli, che fin qui aveva raccolto quattro pareggi e una vittoria. Nel prossimo impegno e verdazzurri affronteranno al Galli in Longarina.

