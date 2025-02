Alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. Il Cerveteri viaggia alla volta di Capranica, dove è chiamato a fare risultato contro una rivale alla salvezza. Dopo il pareggio di domenica, tra polemiche e arbitraggio sfavorevole ai verde azzurri, la squadra di mister Gabrielli deve per forza di cosa riuscire a conquistare punti sul campo dell'Atletico Capranica, matricola che è avanti di due punti dal Cerveteri. Occasione, alle 11, da prendere al volo, visto che con una vittoria i Cervi supererebbero i viterbesi, che in casa sono una squadra che non dà tregua. Senza Patrascu, squalificato, la truppa cerite si porta a Capranica con la convinzione di poter fare bene, dopo che domenica ha offerto una gara superba, che meritava di vincere con largo margine. Il girone di ritorno è cominciata con una sconfitta e un pareggio , oggi sarà importante uscire indenni dal campo viterbese. I biancorossi hanno una partita in meno rispetto al Cerveteri, che osserverà una domenica nel prossimo turno. «Affrontiamo una squadra difficile - ha detto il capitano Simone Piano - Faremo la nostra partita, sperando di ripetere la bella prestazione di domenica scorsa, che non ha reso per quello che meritavamo. Le sensazioni sono positive, daremo il cento per cento per tornare a casa con un risultato positivo. È un gruppo che fa un ottimo lavoro sul campo, ora dobbiamo sbloccarci con una vittoria - ha concluso il difensore».

