Una vittoria arrivata dal cuore, costruita con il coraggio di una squadra che vuole la salvezza a tutti costi. Il Cerveteri torna al successo, vince sul Parioli per 3-0. Lo fa con una prova opaca nel primo tempo, quando colpisce un legno con Fagioli, unica emozione di un primo tempo equilibrato.

Nella ripesa è un'altra squadra, mister Caputo inserisce uno junior, Bonelli, che dà più dinamica al reparto offensivo. La gara si sblocca con Ranucci, ( 63esimo) in rete di testa dopo l'angolo di Fagioli. C'è una traversa di Catracchia, prima del raddoppio di Piano (70esimo)che mette al sicuro il risultato.

È festa sugli spalti, i tifosi cantano ed esplodono di gioia quando il giovane Bonelli regala una rete da cineteca, un tiro cross da 25 metri che beffa il portiere capitolino.

È una vittoria importantissima per la formazione verdazzurra, che allunga in classifica e rimane in zona playout, la salvezza diretta è a -5 e la lotta per la permanenza nella categoria si annuncia all'ultimo colpo.

«Dovevamo vincere - ha detto Simone Piano - ce l'abbiamo fatta , sono tre punti fondamentali per la salvezza. Ora c'è fiducia, molto morale e grande entusiasmo, che ci è stato dato da un pubblico fantastico. Ci hanno incitato, sono stati il dodicesimo. Li ringrazio a nome di tutta la squadra, a fine gara siamo andati sotto il settore, non ci fanno sentire mai soli. La salvezza la otterremo, ne sono sicuro. Ad ora pensiamo a classificarci più in alto possibile per disputare il play out. Con questo tifosi possiamo pensare in grande».

