Ci sarà anche un pezzo di karate civitavecchiese nella squadra della FIK che parteciperà, in Brasile, alla International American Cup la prossima settimana.

Alla prestigiosa manifestazione , che si terrà al Palazzo dello sport di Cacapava nella città di San Paulo dal 11 al 16 di luglio , la rappresentativa italiana sarà guidata dal vice Presidente nazionale maestro Stefano Pucci ed avrà tra gli atleti convocati, il campione della Meiji Kan Alessandro Barletta che si cimenterà nella difficile categoria kata Seniores open style.

La competizione “International Open Cup” sarà aperta alla sola classe Seniores (18-40 anni) nelle due specialità del kumite e del kata ; in questa specialità, dove gareggerà il civitavecchiese della società di Via Terme di Traiano, sono iscritti ben 64 atleti da 13 nazioni.

La manifestazione è stata voluta dal Presidente mondiale ed ospite brasiliano maestro Gilles Willemin nell'ambito dei Campionati Panamericani della IKU; una gara imponente che vede la iscrizione di 1860 atleti, 63 squadre, 45 arbitri internazionali, 56 coach accreditati provenienti da 13 paesi.

Il maestro Stefano Pucci, nella sua veste di Presidente della Commissione tecnica internazionale, sarà chiamato, nei giorni precedenti la gara , a tenere i corsi di aggiornamento ed al rilascio delle qualifiche sia ai coach abilitati sia agli arbitri mondiali.

«Non sarà una competizione facile - dichiara il maestro Pucci - ma Alessandro possiede tutte le abilità tecniche e la giusta esperienza internazionale per conquistare una medaglia; cercheremo , anche in questa occasione oltre oceano, di tenere alto il nome del karate italiano e dello sport civitavecchiese, come accade oramai da oltre 45 anni, in tutto il mondo».

