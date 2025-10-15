Passa il turno di Coppa Italia il Città di Cerveteri, che pareggiando sul campo del Villa Adriana, in quel di Gerano per 2-2, conquista il pass per gli ottavi, riuscendo a superare anche il match di ritorno dei 16esimi della competizione infrasettimanale.

All'andata era finita 1- 1, ma i Cervi hanno così raggiunto un meritato pareggio, andando sotto a 29 secondi dall'avvio del match, con Ferruzzi che ha raggiunto la parità intorno al ventesimo, raccogliendo un cross millimetrico di Piano.

Nella ripresa locali in vantaggio, con gli uomini di mister Ferretti che iniziano a macinare gioco, chiudendo il Villa Adriana nella sua meta campo. Il forcing sortisce il goal del pari a se sei minuti dalla fine: Patrascu mette al centro, sbuca Bezziccheri (nella foto) che di testa regala il passaggio del turno ai verdazzurri. Gara molto combattuta, vivace e giocata a viso aperto da entrambe le formazione. Per i Cervi arriva la qualificazione, sinonimo di fiducia e ottimismo. E domenica trasferta sul campo di Pescia Romana, occasione nella quale i ragazzi diretti da mister Marco Ferretti proveranno ad agire anche di continuità dopo la partenza non proprio agevolissima.

