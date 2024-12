Ladispoli ospiterà la “Stars Cup International” di footvolley. E oggi presentazione stampa in grande stile allo stabilimento Gotha Beach, alla presenza dell’ex campione della Roma e del Milan Max Tonetto. Il torneo è in programma dal 27 al 30 giugno in spiaggia sul lungomare centrale di via Regina Elena e vedrà protagoniste alcune tra le coppie più importanti del panorama internazionale. Si gioca con i piedi, il petto e la testa ma senza mani. A rappresentare l'Italia Federico Iacopucci e il compagno Alen Faccini, figlio di Alberto campione d’Italia con la Roma nel 1983. Gli azzurri sfideranno Uruguay, Inghilterra e Spagna. In mezzo alle partite ufficiali però tante esibizioni con Aldair e Tonetto pronti a scatenarsi e con il “Pek” Pizarro e Perrotta. A fare gli onori di casa oggi il sindaco Alessandro Grando e una sfilza di assessori e delegati comunali, dal delegato ai Rapporti col Coni, Federazioni e Enti sportivi Stefano Fierli, l’assessore a Turismo e Spettacolo Marco Porro, il presidente del Consiglio comunale Carmelo Augello, il delegato allo Sport Fabio Ciampa, il delegato a Sport acquatici Mario Monti, l’assessore a Igiene Marco Pierini e tanti altri ancora. Al tavolo il presidente del comitato nazionale Fairplay Ruggero Alcanterini e naturalmente il presidente Playfootvolley Max Tonetto, ex esterno giallorosso. «Siamo ormai arrivati in tutte le regioni d’Italia - spiega Tonetto - con tornei e manifestazioni abbinate ad ex calciatori e anche a personaggi dello spettacolo. Due anni fa siamo riusciti a organizzare a Roma gli Europei e poi anche i Mondiali. Quest’anno a Ladispoli proporremo l’abbinamento sempre con ex calciatori cercando di illustrare questo sport, cresciuto sempre più, in ogni sua forma. Faremo provare i ragazzi per la prima volta magari con le esibizioni di campioni, incluse le ragazze che giocano davvero bene. Poi le gare ufficiali con 4 coppie di assoluto livello tra cui i nostri italiani vicecampioni europei. Saranno 4 giorni di puro divertimento». Non solo spazio ai giallorossi. In video conferenza c’è il saluto del “Profeta” ed ex laziale brasiliano Hernanes. «Sarò a Ladispoli anche io, non vedo l’ora». Il sindaco Grando, laziale doc, ci scherza su. «Onorati di ospitare questo evento e tanti campioni - sostiene - sarà un’estate bellissima con una serie lunghissima di serate, da Russell Crowe a tanti altri artisti senza dimenticare le Frecce Tricolori».

