A sole 72 ore di distanza dalla vittoria del PalaRiccucci, la Ste.Mar 90 Cestistica torna ad affrontare Palocco, questa volta per una gara da non ritorno per entrambe nella semifinale playout del campionato di serie C. Questo pomeriggio alle 18 c’è la “bella” determinante in casa dei capitolini. I rossoneri sono chiamati a dare tutto per poter conquistare la salvezza già da questo sabato, senza evitare rischi e senza dover intraprendere una serie contro Basket Roma, che sarebbe anch’essa con due incontri su tre lontano da San Gordiano. Ci sono buone sensazioni per il quintetto di Gabriele La Rosa, che arriva dalla buona prova di mercoledì scorso, con un Price in forma smagliante e decisivo soprattutto con i suoi rimbalzi sotto canestro, trovando davvero poca concorrenza contro un Palocco che non spicca per giganti sotto le plance. Ottimo anche il contributo di Vittorio Testa, che nel momento caldo ha sfornato due bombe che hanno definitivamente spostato il resoconto della sfida, contraddistinta, come accaduto in tutti e quattro gli incroci stagionali, da un forte equilibrio. Le statistiche non sono dalla parte dei civitavecchiesi, che arrivano da 10 sconfitte consecutive, mentre gli uomini di Afflitto hanno sempre festeggiato nelle ultime sei gare interne. «Dobbiamo affrontare la gara con lo stesso spirito di questa serie – afferma coach Gabriele La Rosa – di chi deve lottare su ogni possesso offensivo e difensivo. Palocco in casa ha un ottimo rendimento e questo ci deve mettere ancora più carica per portare via il risultato».

