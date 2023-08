Un ritorno importante e graditissimo al PalaRiccucci. Dal prossimo mese, alla ripresa dei corsi, i bambini del minibasket avranno un nuovo straordinario punto di riferimento. Torna infatti “a casa” Andrea Sclano, stimatissimo istruttore minibasket, che proprio alla Cestistica Civitavecchia aveva iniziato la sua attività di coach specializzato nell'insegnamento ai bambini dopo essere stato, da giocatore, per anni una colonna portante della squadra rossonera.

Sclano per alcuni anni aveva spostato la sua attività a Cerveteri e adesso torna a Civitavecchia. Sarà il responsabile e coordinatore tecnico di tutto il settore minibasket e guiderà personalmente due gruppi.

«Sono molto felice di tornare ad allenare il settore minibasket della Cestistica Civitavecchia - commenta Sclano - società gloriosa in cui ho giocato per tutto il settore giovanile e per gran parte della mia carriera da senior. Ringrazio la società, il consiglio direttivo, il presidente Stefano Rizzitiello e il direttore sportivo Maurizio Campogiani per la fiducia accordata. Un grande ringraziamento va anche alla società Sportiva RIM Cerveteri e alla famiglia Rinaldi che mi hanno sempre accolto con grande disponibilità, competenza e gentilezza. Sono molto contento di poter dare il mio contributo nel settore minibasket, mondo in cui alleno da oltre trent’anni. Spero di portare a tutti i bambini passione, competenza e amore per questo meraviglioso sport».

«Il figliol prodigo torna a casa - rimarca il presidente della Cestistica Civitavecchia, Stefano Rizzitiello - per dare ulteriore slancio ed esperienza ai nostri mini cestisti. Personalmente sono molto contento di aver riportato all'interno della famiglia rossonera un uomo e un

allenatore come Andrea: gli auguro una buona stagione e di divertirsi tanto con i nostri piccoli cestisti».

«Andrea Sclano - conclude il Direttore Sportivo, Maurizio Campogiani - rappresenta l'ennesima conferma del lavoro che stiamo portando avanti per migliorare sempre di più la “scuola Cestistica”. D'altronde i risultati eccellenti raggiunti negli ultimi anni dal nostro settore giovanile non sono frutto del caso. La Cestistica non è solo la prima squadra, è un unicum. E i bambini e i ragazzi sono orgogliosi di vestire i colori rossoneri perchè sanno di avere vicino una società che sa seguirli con attenzione e professionisti di livello».

