Ancora notizie importanti dal mondo del basket locale. Il Consiglio Direttivo della Cestistica, riunitosi ieri, ha respinto le dimissioni del Direttore Sportivo della Ste.Mar.90, Maurizio Campogiani. Lo stesso, informato della decisione dal Presidente Stefano Rizzitiello, si è riservato di prendere una decisione al riguardo nei prossimi giorni. Ad annunciarlo è stata propria la società rossonera con una nota sui propri profili social

«A seguito della comunicazione di Maurizio – dichiarano da viale Cinciari – si è reso necessario convocare quanto prima il Direttivo della società al fine di valutare la situazione. Il Consiglio ha assunto la decisione all’unanimità mettendo in risalto la necessità e l’importanza di una figura che rappresenta un punto fermo all’ interno e fuori della società, dotata di esperienza, professionalità e passione, qualità che non possono dispendersi. Attendiamo, ora, la decisione di Campogiani, auspicando vivamente un suo ripensamento».

Quindi la passa palla nuovamente a Campogiani, chiamato a prendere una decisione fondamentale, non solo per il suo futuro, ma anche per quello della Cestistica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le reazioni:

11