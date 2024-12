Kristaps Arbidans, questo il nome del nuovo rinforzo della Ste.Mar.90.

Classe 2003 e 195 centimetri di altezza, giocherà nel ruolo di ala all’interno del roster a disposizione di coach Gabriele La Rosa.

Lettone di formazione italiana, è cresciuto nei settori giovanili italiani partecipando a campionati di Eccellenza.

Nel 2019 ha fatto parte della nazionale lettone che ha partecipato ai campionati europei Under 16.

Nella stagione 2022/2023 ha giocato in C Silver a Parma, mentre ha iniziato la stagione corrente in B Interregionale in Veneto, a Montebelluna.

Entusiasta di iniziare la sua esperienza con la maglia rossonera, Arbidans dichiara di essere «pronto a scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra. Non vedo l’ora che venga sabato per poter dare il massimo nel corso della partita contro la Smit. Civitavecchia, ci vediamo presto».

Entusiasmo condiviso anche da coach La Rosa: «Kristaps - precisa - è quell'inserimento in attacco che ci può garantire pericolosità e punti. Ho apprezzato le sue doti balistiche e la sua capacità di giocare una pallacanestro molto simile alla nostra. Ringrazio la società per lo sforzo e la velocità dell'operazione».

Intanto, alle 18, la Cestistica fa visita al fanalino di coda del girone B, la Smit Roma Centro ferma ancora a zero punti. L’imperativo, ovviamente, è vincere per riprendere la corsa playoff.

«Con Smit - commenta coach La Rosa - sarà una partita tosta, come ci hanno dimostrato all’andata sono una squadra intensa con ottimi tiratori. Noi dobbiamo ritornare ad avere un ritmo gara di un certo tipo, avendo cambiato tanti giocatori non sarà facile ma ci proveremo. Puntiamo sulla freschezza dei nuovi innesti per portare due punti a casa molto importanti».

