La Ste.Mar 90 torna nell’unico posto dove ha trovato punti negli ultimi mesi di serie C. Alle 18 primi fischi al PalaRiccucci per il confronto con Pass, certamente non semplice, in quanto i romani, quarti in classifica, hanno otto punti di vantaggio sul quintetto diretto da coach Gabriele La Rosa. E non è finita qui, perché gli avversari sono la squadra che meglio si comporta in trasferta, in quanto il percorso fatto nel campionato dimostra che hanno vinto ben sette delle ultime otto gare disputate lontano da casa. E chi può dire “casa dolce casa” è il gruppo capitanato da Andrea Campogiani, che in trasferta non vince ormai dallo scorso autunno. Quindi meglio consolidare la posizione in classifica sfruttando le gare in terra amica, sperando che arrivino giorni migliori quando si gioca in esterna, altrimenti la questione playout rimarrà ancora in primo piano fino al termine della regular season, che si sta avvicinando sempre di più, perché la prima parte di stagione avrà la sua conclusione per la domenica delle palme. In queste ore coach La Rosa valuterà lo stato di forma di tutti i giocatori, in quanto si potrebbe prevedere qualche defezione per questo incontro. Ste.Mar 90 Cestistica-Pass sarà arbitrata da Nicola Giulio Andreola e Gioele Cascone, entrambi di Roma.

