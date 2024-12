Sconfitta che brucia quella giunta nell’ultimo turno del girone d’andata per la Cestistica Civitavecchia, battuta di appena due lunghezze (65-63) sul parquet della Virtus Pomezia.

Uno stop che fa ancora più male se si pensa che nel gruppo di testa Tiber e Città Futura non hanno raccolto punti.

Amareggiato il tecnico rossonero Gabriele La Rosa: «Si dispiace perchè per l'ennesima volta abbiamo fatto un'ottima prova difensiva però quando conta ci mancano i punti decisivi. Abbiamo avuto prima della partita Kocan con problemi muscolari, Bottone Luca che si è stirato a metà primo quarto e Balducci che cadendo ha riportato un trauma a pochi minuti dall'inizio dell'ultimo tempo. Siamo stati bravi a riprenderla dal -10 e andare anche +5, ma poi errori di gioventù dei nostri ragazzi anche stranieri non ci hanno fatto chiudere la partita. Poi loro hanno fatto 4/4 nel finale che da -2 per loro si è trasformato in +2. Purtroppo fuori casa ci manca quel pelo di carattere in più che serve per chiudere le partite nei momenti topici, aggiungici anche che sbagliamo troppo al tiro ed ecco che nei finali diventa sempre una lotteria. Quindi quando abbiamo la palla nelle mani per vincere o pareggiare, la moneta gira sempre nel verso sbagliato e quindi ci troviamo nulla in tasca. Per questo girone di ritorno ripartiamo dalla difesa (la migliore delle 24 squadre insieme a Ciampino), ma anche dalla consapevolezza di avere tutti gli scontri diretti in casa. Ora pensiamo a ricaricare le pile e recuperare gli infortuni in questa sosta e poi prepareremo la gara in casa contro Frascati il 6 gennaio, già quella fondamentale in ottica seconda fase».

Parziali: 17-21, 27-13, 11-15, 10-14.

Virtus Pomezia: Quarta 17, Cirulli n.e., Colonnelli 13, Radakovic D. 4, Cencioni n.e., Mulas 9, Mauriello 4, Antoniani, Lemme n.e., Trebbi 8, Pitton 10, Stanzione. Allenatore: Pancrazi.

Cestistica Civitavecchia: Campogiani 5, Nadin 8, Perriere 16, Kocan, Gianvincenzi 2, Di Nardo 4, Bottone V. 5, Balducci 13, Bottone A. 3, Spada 7. Allenatore: La Rosa.

