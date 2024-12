Questo è il fine settimana del Memorial Mario Romano, ma non è l’unica notizia che arriva dalla Cestistica Civitavecchia. Infatti c’è una stata una modifica nel roster della formazione che, da quest’anno, è allenata da coach Francesco Casadio, che non avrà a disposizione un ragazzo esperto che era rientrato, ovvero Daniele Patuzzi, non annunciato direttamente dalla società con una nota apposita, ma inserito nel roster di presentazione di inizio stagione nei comunicati della dirigenza. Dopo aver cominciato la preparazione con il gruppo, nei giorni scorsi il giocatore ha deciso di non affrontare l’avventura con la Serie C, in quanto non può garantire un impegno al 100%, a causa di motivazioni personali e familiari, che non gli permettono di dare un apporto di grosso valore alla causa, con una Cestistica che va a caccia di entusiasmo e di ripresa, dopo alcuni anni che non sono andati affatto come nelle attese della società e dei suoi sostenitori.

