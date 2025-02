Sarà un sabato che potrebbe dire molto sulle possibilità della Ste.Mar 90 di evitare di andarsi a giocare i playout del campionato di serie C.

Alle 18.45 i rossoneri saranno a Roma per affrontare Fonte, una squadra non certo semplice da sconfiggere.

Dopo i due successi casalinghi non proprio particolarmente difficoltosi contro Alfa Omega e Stelle Marine, la formazione guidata da coach Gabriele La Rosa ha bisogno di fare colpo anche lontano da casa, anche perché sotto la gestione del tecnico civitavecchiese non sono mai arrivate soddisfazioni in questo senso.

La sfida contro le Stelle Marine ha fatto capire che se i rossoneri affrontano le gare con uno spirito positivo e sanno sfruttare le diverse bocche da fuoco a disposizione, possono tenere testa a gran parte delle squadre avversarie.

È chiaro che la Ste.Mar 90 non è ancora uscita dal periodo di difficoltà, che sta andando avanti ormai da mesi, ma ogni occasione può essere propizia per condurre la Cestistica al tanto agognato salto di qualità, che potrebbe ufficialmente anche la corsa per il raggiungimento di un piazzamento playoff.

Ad arbitrare il match saranno Laura Caracciolo e Christian Sangiuliano, entrambi di Roma.

