La Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia continua a soffrire lontano dal proprio parquet. Anche a Bracciano, nonostante le buone premesse, i rossoneri civitavecchiesi non riescono a conquistare la vittoria, cedendo 66-63 al termine di una partita intensa e ricca di emozioni. Il match era iniziato sotto buoni auspici per la squadra di Gabriele La Rosa: dopo un primo quarto equilibrato (14-19), i civitavecchiesi avevano preso il pallino del gioco nel secondo, chiudendo l’intervallo avanti di sei lunghezze (16-17) e toccando a metà del terzo periodo il +9.

Poi però è arrivato il blackout offensivo che ha cambiato le sorti del match: Bracciano ha reagito prontamente con un parziale di 20-11 nel terzo quarto, ribaltando il punteggio e mettendo in difficoltà la Ste.Mar 90. Nell’ultimo periodo la squadra ospite ha provato a riaprire la partita: Garbini (16 punti), Gianvincenzi (11), Mastropietro (8), Rizzitiello (7), Campogiani (7) e Bottone (7) hanno cercato di riportare i rossoneri in vantaggio, con quest’ultimo anche autore di una bomba pesante.

Civitavecchia è risalita fino al 64-63, lasciando il finale palpitante, ma Bracciano ha saputo chiudere i conti dalla lunetta e con la propria difesa. Per Bracciano è la terza vittoria consecutiva, che porta la squadra nelle zone alte della classifica. La Ste.Mar 90, invece, resta con soli quattro punti nel gruppone di medio-bassa classifica e conferma le difficoltà in trasferta, pur dimostrando di poter lottare alla pari e conservare la consapevolezza necessaria per il cammino playoff.

