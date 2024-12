Ritorno al passato in casa Civitavecchia. La Cestistica ha infatti comunicato che Francesco Casadio non è più l'allenatore della prima squadra. La Ste.Mar. 90 è stata affidata a coach Gabriele La Rosa, che ha guidato i rossoneri parte della scorsa stagione e ha già svolto il suo primo allenamento con i ragazzi.

La società non ha specificato se è stato il tecnico a voler andare via o è stato esonerato dalla dirigenza, anche se indiscrezioni danno quasi per certo l’esonero.

Una decisione sicuramente figlia dei risultati negativi raccolti finora.

Sette sconfitte a fronte di appena quattro vittorie parlano molto chiaro: la Cestistica non sta rispettando gli obiettivi d’inizio stagione.

L’ultima battuta d’arresto sul parquet della capolista Tiber e stata solamente la goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai colmo.

Ora la situazione è critica, il quintultimo posto è abbastanza eloquente, anche se va osservato che mancano due turni alla fine del girone d’andata e c’è ancora tutto il tempo per ritirare su la testa.

Coach Gabriele La Rosa avrà il compito di ridare motivazioni ad una squadra che ha comunque dimostrato di potersela giocare ad armi pari con tutti, mancando solo in alcuni momenti chiave delle sfide affrontate finora.

