La Ste.Mar 90 ha ufficializzato anche il secondo nome in entrata per il mercato estivo in ottica campionato di serie C. Dopo Luca Giorgino, il club rossonero ha formalizzato l’accordo anche con Samuele Garbini. Volto conosciuto nel movimento locale, parliamo di un giocatore che ha sfidato e sconfitto per due volte i rossoneri nella scorsa stagione, in quanto militava con la Dcl Edilizia.

Confermate, dunque, le indiscrezioni dei giorni scorsi che davano per vicino l’accordo tra giocatore e società civitavecchiese. Ora resta da capire se arriverà anche l’altro elemento accostato alla Ste.Mar 90, ovvero Matteo Mastropietro. Garbini è una guardia soprattutto difensiva. Figlio d’arte, è considerato un lavoratore infaticabile ed ha chiuso la scorsa stagione con quasi cinque punti di media a partita. Dopo quattro anni, si è concluso il suo rapporto con la Rim, con cui ha vissuto giorni speciali, soprattutto quando risolse con una “bomba” una partita contro Fonte.

Il nuovo arrivato dalle parti del PalaRiccucci si è già presentato, attraverso un breve video caricato sui profili social della Cestistica. «Non vedo l'ora di conoscere i tifosi rossoneri – ha affermato Samuele Garbini – e di vivere una bella stagione insieme».

