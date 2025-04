Dopo tanta attesa, è stato reso noto il calendario della serie di semifinale playout di serie C, che vedrà la Ste.Mar 90 cercare di conquistare la salvezza contro Palocco. A causa della concomitanza con i funerali di papa Francesco, l’incontro previsto per gara1 a Roma nella serata di sabato 26 aprile è stato rimandato a data da destinarsi. E la Fip Lazio ha risolto la pratica, con una nuova collocazione degli incontri. Infatti ci sarà da aspettare sabato 3 maggio per la prima sfida, alle 18 in casa dei capitolini. Gara2, invece, si giocherà in infrasettimanale, mercoledì 7 alle 20.30 al PalaRiccucci. L’eventuale “bella”, che sarebbe svolta ancora nelle mura amiche di Palocco, è programmata per sabato 10 maggio alle 18. «La richiesta della nostra società di disputare la prima gara nella giornata di domenica 27 o lunedì 28 aprile non è stata accolta – affermano dalla Cestistica – è stata, viceversa, accolta la proposta di Palocco che, già precedentemente alla scomparsa del Pontefice, aveva chiesto il rinvio della partita in programma il 26 aprile, evidentemente per assenze nel suo organico». Quindi qualche giorno in più per ragionare e per lavorare, con la squadra di Gabriele La Rosa chiamata a fare risultato per scongiurare una finale playout e aumentare le percentuali di rischio di una retrocessione in Divisione Regionale 1 che avrebbe del clamoroso, considerando la storia recente del club rossonero, che ha sempre svolto delle annate importanti nella serie C, ma che per la quarta stagione consecutiva ha mancato l’obiettivo playoff. Ma questi saranno tutti discorsi che torneranno una svolta chiusa questa pagina, speriamo con un sorriso in più, anche se lo scenario si è complicato, con il successo di Alfa Omega in gara1 su Basket Roma e il rischio di poter giocare anche la “bella” della finale playout in trasferta, se gli ostiensi dovessero salvarsi al primo colpo.

