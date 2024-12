Dopo gli annunci relativi ai giocatori che comporranno il roster, arriva anche il calendario per la nuova Cestistica Civitavecchia, la quale farà parte della nuova serie C, che quest’anno avrà più importanza, in quanto considerato campionato interregionale e non più solo riguardante il Lazio. Ma per la prima fase, che durerà fino ad aprile, sarà ancora un torneo che ricalcherà quello degli ultimi anni. L’esordio del nuovo coach Francesco Casadio è previsto per il prossimo 5 ottobre in casa al PalaRiccucci, quando arriverà la visita di Città Futura per il via al girone I. La prima trasferta sarà ad Ostia, perché il 12 ci sarà il confronto sul parquet di Alfa Omega, prima del nuovo impegno interno contro la Rim Cerveteri, con il derby del PalaRiccucci che anche quest’anno avrà luogo nel mese di ottobre. Il torneo andrà avanti, per il 2024, fino al 21 dicembre, quando i rossoneri giocheranno a viale Cinciari contro Lasalle. Il girone d’andata si concluderà il 12 gennaio 2025 a Bracciano. Quindi non ci saranno più pause e si andrà avanti fino alla giornata conclusiva della prima fase, quando la Cestistica giocherà ancora contro Bracciano, ma questa volta in casa.

Subito un esordio impegnativo per la Rim Basket Cerveteri che sarà di scena sul parquet del Fonte Nuova a Roma. Un match rilevante per testare subito la caratura del club cerite dopo la splendida scorsa stagione, culminata con la partecipazione ai playoff per la promozione nella categoria superiore. La Rim Basket Cerveteri, che giocherà nel palazzetto dello sport di Ladispoli le gare casalinghe, esordirà davanti ai propri tifosi affrontando il Pass Roma il 12 ottobre. «Non vediamo l'ora di scendere in campo, anche perché da questa stagione, grazie all'unione con il BKL Ladispoli, avremo maggiore seguito e una spinta che solo può darti il Pala Sorbo, teatro delle nostre partite casalinghe - dice il capitano Manuele Parroccini». Intanto per la prossima settimana è stato fissato l'incontro tra la due società che dovranno regolarizzare l’incorporazione, che decreterà il nome del neonato club.

