Emergono altre novità su come si svilupperà il prossimo campionato di serie C, a cui parteciperanno Cestistica Civitavecchia e Rim Cerveteri, e che, per la prima volta, avrà una connotazione interregionale e che non interesserà solo il Lazio. In realtà, per vedere uno scenario più ampio bisognerà attendere molto, visto che tutta la prima fase si concentrerà nella parte alta del Lazio, in un quadro che rappresenta, forse, anche meno del territorio che si poteva notare negli scorsi anni, quando c’era la possibilità di incrociare formazioni del lato pontino e ciociaro della regione. Come già detto, il torneo prenderà il via nel weekend del 5 e del 6 ottobre, con la prima giornata. Ci sarà anche da capire in quale specifica veste si presenterà la Rim Cerveteri, in quanto, dopo l’accordo con il Basket Ladispoli, la gestione della squadra è passata alla società del presidente Massimo Albano, con le gare casalinghe che saranno disputate al PalaSorbo di Ladispoli, vista l’assenza di impianti idonei alla serie C nel comune di Cerveteri. Le avversarie dei quintetti del comprensorio saranno Alfa Omega, Basket Roma, Borgo Don Bosco, Bracciano, Città Futura, Fonte Roma, Lasalle, Palocco, Pass, Stelle Marine, Tiber e Vigna Pia. La Fip Lazio ha annunciato anche parte del regolamento del campionato. Al termine della lunga regular season, che si concluderà ad aprile dopo ben 26 giornate di gara, le prime otto verranno qualificate per i playoff. Qui ci sarà lo stesso schema che c’era fino a qualche anno fa, con quarti di finale, semifinali e finale al meglio delle tre partite. Ma la vincente non andrà direttamente in serie B2, ma accederà ad una fase nazionale, dove si giocherà la promozione. L’ultima classificata del girone retrocederà, mentre le compagini piazzate dal 10° al 13° posto dovranno passare dai playout per mantenere la categoria.

