Esordio vincente, con pieno merito, per la Ste.Mar 90 Cestistica nel campionato di serie C interregionale. Al PalaRiccucci il quintetto di Francesco Casadio ha avuto ragione per 90-68 contro Città Futura. I romani, inizialmente, sembravano uno spauracchio verso Campogiani e compagni, anche per la doppia delusione che gli hanno dato nella scorsa stagione. Ma sul parquet di viale Cinciari le cose sono andate in modo diverso, con i rossoneri che, sin dalle prime fasi, hanno dimostrato di avere più scelte e più sistemi per andare a fare canestro rispetto agli avversari. Dopo un equilibrio che è durato un quarto, nel secondo i padroni di casa hanno aumentato i giri del loro motore e da lì è stato quasi del tutto un monologo civitavecchiesi. Su tutti è spiccato Spada, che con le sue quattro bombe ha aperto la strada ai compagni di squadra, che, alla fine, hanno collezionato 12 canestri dall’arco. Per il resto si sono messi in mostra anche gli altri, sul tabellino campeggia il nome dell’emiliano Paterlini, che alla fine ha chiuso con 18 punti. Bene anche il romano Pierleoni con 15, mentre l’italo-estone Maeorg ha debuttato a quota 13. Soddisfatto della prova anche coach Casadio, che è stato ben felice di dare subito un’impressione positiva ai suoi nuovi sostenitori, dopo una fase precampionato che non aveva proprio messo in evidenza tutte le peculiarità del gruppo. Ora ci sarà la trasferta di domenica ad Ostia contro Alfa Omega, in un classico di quella che una volta era la massima categoria regionale. Quindi verrà l’atteso derby di sabato 19 con la sfida del PalaRiccucci contro Ladispoli Cerveteri.

