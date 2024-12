La dirigenza rossonera piazza un altro tassello chiudendo la trattativa per il ruolo di lungo: Marcus Dwayne Price, 200 centimetri, americano nato a Dallas nel 1991, è lui l’ultimo innesto della Cestistica Civitavecchia. Viterbese di adozione, avendo giocato negli ultimi cinque anni nella Stella Azzurra Viterbo -dalla scorsa stagione in serie B Interregionale - Price arriva per la prima volta in Italia nel 2016 per giocare nella Favl Viterbo, mentre per la stagione 2018/2019 fa un’esperienza in Toscana con la Sinergy Valdarno, sempre in serie C. Il texano unisce grande tecnica a fisicità e può giocare sia da 5 che da 4 dove, in entrambi i ruoli, esprime un basket di notevole livello grazie a solidi fondamentali e a un’adattabilità a diverse situazioni tattiche. Nella stagione 2024/2025 indosserà la maglia numero 1 della Cestistica. Con lui si chiude, almeno per il momento, il roster della Cestistica Civitavecchia che sarà a disposizione di coach Francesco Casadio.

Ha commentato così il suo nuovo ingaggio: «Sono entusiasta di iniziare questa nuova stagione in una nuova squadra e con un gruppo di ragazzi contro i quali gioco da molti anni. Ragazzi come Andrea Campogiani e Mattia Gianvincenzi che conosco fin dal mio primo anno in Italia e so quanto siano competitivi e aggressivi quando scendono in campo. Detto questo mi aspetto che il resto della squadra segua e porti sul parquet del PalaRiccucci lo stesso spirito competitivo perché ogni allenamento, ogni amichevole e partita di campionato saranno una sfida. Per ciò che concerne la nuova stagione mi aspetto di fare una corsa ai play off per la promozione, incontrare volti nuovi, costruire relazioni e abbracciare l’amore e il sostegno dei tifosi rossoneri».

«Price è sicuramente un innesto di valore per la nostra squadra - commenta il coach Francesco Casadio - Grazie alla sua leadership e alla sua esperienza, sarà un riferimento estremamente importante dentro e fuori dal campo. Soddisfatto per il suo arrivo in maglia rossonera».

Della stessa opinione il presidente Stefano Rizzitiello: «Price è un giocatore che conosciamo bene per averlo affrontato molte volte giocando contro la Stella Azzurra Viterbo. Contiamo sulla sua voglia di giocare, come ha tenuto a sottolineare questa estate quando lo abbiamo incontrato la prima volta. Conosce molto bene questo campionato e pensiamo che sia l'uomo giusto nel quintetto giusto».

La Cestistica Civitavecchia ringrazia l’agente Francesco Foroni per la collaborazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA