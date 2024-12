Dopo aver battuto la capolista Frassati, la Cestistica Civitavecchia è chiamata a mettere in campo la seconda impresa consecutiva. Alle 18, infatti, i rossoneri sono di scena sul parquet della Tiber, attualmente prima della classe con 14 punti, quattro in più del team di coach la Rosa, che commenta così l’impegno dei suoi: «Con la Tiber mi aspetto una conferma da parte della squadra in termini di solidità e qualità del gioco espresso. Abbiamo spesso mancato quel passo per poterci dare uno slancio netto verso i primi due posti e domenica dobbiamo essere in grado di compierlo. Loro li conosciamo bene e sappiamo che sono un'ottima squadra, allenata bene e che per mentalità non molla mai. Noi dovremmo iniziare bene e non avere mai cali nell’arco del match, per poi arrivare nei minuti decisivi lucidi e con fiducia nelle scelte che faremo. Sarà una battaglia stimolante sotto tutti i punti di vista e abbiamo tutta la determinazione per portare i due punti a casa».

