Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Ste.Mar 90 Cestistica nel match casalingo del PalaRiccucci, valido per la 19esima giornata del campionato di serie C.

Qualche fatica, ma non troppa, per gli uomini di Gabriele La Rosa, che si sono imposti per 77-70 contro le Stelle Marine, in una gara quasi sempre gestita da parte dei padroni di casa.

Solo nel secondo quarto c’è stato un calo di attenzione, che ha permesso alla formazione di Ostia di andare avanti di cinque punti.

Nel finale di quarto, però, Campogiani e compagni sono stati bravi a rimettersi davanti, anche grazie ad un gioco corale che ha ridotto le resistenze dell’ultima in classifica.

Ed al ritorno dagli spogliatoi di difficoltà non ce ne sono state tante, anche se i rossoneri ci hanno messo un po’ a chiudere definitivamente la porta alle Stelle Marine.

Primeggia dal punto di vista realizzativo Federico Pierleoni, che ha completato la sua prova con 25 punti.

