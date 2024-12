Nella sesta ed ultima gara d’andata della poule salvezza del campionato di Serie C unica la Cestistica Civitavecchia fa un passo indietro e perde 92-76 sul parquet della Pallacanestro Sora. Una sconfitta che pesa il giusto sulla classifica della formazione targata Ste Mar 90, vista la contemporanea battuta d’arresto di Latina, compagine con la quale i rossoneri condividono il primato in classifica a quota 24 punti, a +2 su Virtus Pomezia e +4 su Fortitudo Scauri. La strada verso la salvezza è ancora in discesa per la Cestistica, ma gli uomini di coach Gabriele La Rosa dovranno cambiare marcia per archiviare il prima possibile questa pratica.

Parziali: 30-17; 20-19; 19-24; 23-16.

Pallacanestro Sora: La Pietra n.e., Hofsteteris 17, Casoni 2, Mariani 23, Lepre 12, Serra 13, De Pippo 3, Taglienti n.e, De Francesco, Ausiello 22, Antonini n.e. Allenatore: Aloisio.

Cestistica Civitavecchia: Campogiani 14, Nadin 2, Corneo n.e., Arbidans 9, Gianvincenzi 11, Scarpone 7, Talluto 4, Tarricone n.e., Serafini n.e., Bottone 9, Elez 20. Allenatore: La Rosa.

