Arriva il Monterotondo al Galli sabato alle ore 18.15, avversario di un Cerveteri Women in salute, forte di due vittoria di fila.

«La sosta ci ha fatto bene, ci ha consentito di ricaricare le batterie sia da un punto di vista fisico che mentale - spiega il tecnico Derosas - veniamo da una striscia di risultati positivi, con un pareggio sul campo del Latina e le due vittorie consecutive contro Ostiantica e Grifone, risultati che ci danno motivazione e la voglia di continuare ad allenarci con grande impegno e senso di sacrificio».

«Sarà una gara difficile, contro una squadra ben organizzata e che sta dimostrando il proprio valore - fanno sapere le giocatrici - stiamo lavorando per giungere alla partita pronte, per fare una partita attenta, cercando di imporre il nostro sistema di gioco e applicando nel migliore dei modi ciò che prepariamo durante la settimana insieme al nostro mister. Avremo ovviamente bisogno del sostegno della città e dei tifosi. Sentire il calore del pubblico dagli spalti ci darà carica e forza per affrontare la gara al meglio».

