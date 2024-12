Un pareggio prezioso, dopo una bella prestazione che il Cerveteri Women ha sfoggiato contro il Real Monterotondo,nella prima gara di Coppa Lazio. È finita 3-3, con una tripletta di Michela Matropietro, che al termine del match ha commentato. «Una partita nella quale non ci siamo mai fermate, convinte dei nostri mezzi e allo stesso tempo rispettose delle nostre avversarie che sono davvero di grande valore come testimoniato dai risultati che ha ottenuto sinora - dichiara la Mastropietro -. Siamo scese in campo con la voglia di dare il tutto per tutto, vogliose di combattere su ogni pallone, su ogni azione, di onorare la maglia e di offrire un pomeriggio di bel calcio al pubblico che accorso in tribuna. Ovviamente sapevamo che l’impegno era difficile, ma non abbiamo mai mollato, nemmeno dopo un primo tempo difficile e che ci ha viste andare in doppio svantaggio. Stiamo svolgendo allenamenti molto duri e impegnativi, soprattutto da un punto di vista atletico e sapevamo che avremmo potuto riprendere in mano la partita. Un pareggio che ci siamo meritate, che ci siamo sudate fino al 100esimo minuto e che ci dà fiducia per questo finale di stagione e per il futuro».

