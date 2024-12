Per coltivare ambizioni salvezza e ottenere la posizione migliore per disputare il playout, al Cerveteri serve vincere al Galli, di fronte all'Ostiense che è alla ricerca di punti per raggiungere la salvezza diretta. Un crocevia di elevata importanza per la squadra di Caputo a quattro giorni dalla sconfitta di Urbetevere che ha creato turbolenze e molta apprensione verso una classifica che sta diventando rischiosa. Pertanto, senza se e senza ma, i verdeazzurri hanno l'obbligo di battere la formazione romana e per farlo ci vuole una prestazione corale. «Non possiamo più permetterci di sbagliare - dice il diesse Valerio Gnazi - , quindi ai ragazzi, con i quali abbiamo parlato, chiediamo la massima attenzione nell'affrontare le prossime sfide, a partire da quella odierna che si rivelerà fondamentale per il futuro. Dispiace trovarci nella situazione in cui siamo, a lottare per un obiettivo che non era in previsione. Adesso ci vuole da parte di tutti, squadra e tifosi, il massimo impegno per arrivare alla salvezza». Al Galli, con ingresso gratuito, non mancherà la spinta delle tifoseria che si è organizzata in massa per far sentire il calore ai giocatori di Caputo.

