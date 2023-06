algono le chance del Cerveteri per il ripescaggio in Eccellenza. Alla luce delle recenti notizie, relative a fusioni e rinunce, si potrebbe profilare il ritorno in Eccellenza. In merito a quanto sta trapelando, che non è più un indiscrezione, il club è pronto ad investire, puntando a rafforzarsi e a prepararsi qualora ci sia il ripescaggio. La prossima settimana, una volta che è definito il quadro delle squadre iscritte, ci saranno valutazioni più precise da fare. Nell'immediato la società e il tecnico stanno continuando a lavorare per ingaggiare calciatori utili sia per la Promozione che per l'Eccellenza, che i cervi hanno perso nello spareggio di maggio contro il Ladispoli. Dopo averla fatta per tre stagioni di fila, mai accaduto in passato, si spera che arrivi questa bella notizia. I tifosi vogliono vedere una squadra competitiva, che non li faccia soffrire come gli anni passati. Quindi c'è tanta voglia e un'attesa spasmodica di consocere quale sarà la categoria che affronteranno i verdeazzurri. In società ci sono le bocche cucita, ma tanta fiducia , quasi fossero a consocenza del loro destino.

