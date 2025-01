La parola d'ordine è vincere. Lo dovrà fare il Città di Cerveteri, che dopo la sconfitta sul campo del fanalino di coda Ronciglione, ospiterà domenica al Galli il Pianoscarano.

La settimana che precede la gara non è delle più facili, visto che il presidente Andrea Lupi, domenica a Ronciglione, è rimasto deluso dalla prestazione dei ragazzi di mister Gabrielli.

Nelle ultime otto gare, i Cervi hanno incassato sei sconfitte, vincendo in due occasioni, contro squadre di medio spessore, Indomita Pomezia e Duepigreco.

Il calendario nelle prossime settimane propone dei match molto delicati, a partire dal Pianonoscarano, per poi andare a Santa Marinella e in casa del Palocco.

Tre gare che valgono molto, esami da superare a pieni voti per rimanere sulla scia delle battistrada.

«Domenica non abbiamo fatto una bella figura, ci è mancata la testa, non siamo stati concentrati. Potevamo fare di più, invece siamo usciti a mani vuote dopo una prestazione in cui ci sono mancate le motivazioni - dichiara il presidente Andrea Lupi-. Dobbiamo rialzarci, vincere domenica contro il Pianoscarano per riprendere la corsa verso la salvezza. Ho fiducia del tecnico e della squadra, voglio che ci sia una reazione forte e convincente».

