A Valmontone, stasera alle 20.30, la RIM DCL Cerveteri, sfida la sorte per tentare di sfatare il tabù esterno.

Nelle tre gare giocate lontano da Cerveteri non ha mai vinto, e ora vuole tentare il colpaccio su un campo difficile come quello di Valmontone.

Unico assente, per motivi familiari, è Manuele Parroccini. Per il resto coach Russo non dovrebbe avere problemi di formazione.

«Certo ci manca vincere lontano dal nostro campo, speriamo che sia la volta buona stasera - ha detto il tecnico cerite - . Nelle gare precedenti, perse per pochi punti, siamo mancati sotto l'aspetto mentale, con un pizzico in più di esperienza avremmo potuto raccogliere di più. Andiamo avanti per la nostra strada, stiamo disputando un buon campionato , anche se domenica abbiamo perso una partita che avevamo in pugno».

È una crocevia importante quello di Valmontone, dove si affrontano due formazioni destinate a lottare per la salvezza. Vincere per la Rim sarebbe una boccata di ossigeno

