Una sconfitta indolore nell’ultima di campionato, sul campo della Smith i ceriti perdono 91-88, qualificandosi ai playin, dove nella prima gara affronteranno Cassino. Il cammino della DCL Edilizia Cerveteri è stato incredibile: dopo la sconfitta di Valmontone maturata nei primi giorni di dicembre, la RIM era terzultima a quattro punti dall’ultimo posto in classifica.

Ma da quel momento qualcosa è scattato nei ragazzi di Cerveteri, che hanno nettamente alzato i giri del motore, ed hanno ha ottenuto una serie pazzesca di successi consecutivi, qualificandosi ai play-in con una giornata d’anticipo. La DCL Edilizia Cerveteri dunque ottiene l’obiettivo sportivo che si era posta a inizio anno, mantenendo la categoria anche per la prossima stagione, e affacciandosi ai playin per giocarsi la promozione in Serie B Interregionale, partendo a soli 2 punti dalla vetta, e con gli scontri diretti a favore con tutte le inseguitrici che provengono dal proprio girone. Saranno 8 le squadre che, al termine di un girone di gare di sola andata con le compagini mai affrontare finora, si sfideranno nell’avvincente lotteria dei playoff.

Il commento di coach Giorgio Russo, al quarto anno alla guida di Cerveteri: «Ci aspettano due mesi interessanti, in cui proveremo a divertirci e far divertire. Il nostro obiettivo rimane quello, e il mio personale sarà di rivedere in campo Samuele Garbini, che lo scorso anno è stato il miglior giocatore del campionato e quest’anno non ha potuto giocare ancora nemmeno una partita. Ma sta lavorando bene e sono sicuro che potrà essere un valore aggiunto nella fase calda del campionato».

Daniele De Stradis, team manager ha parlato invece degli innesti di questa stagione: «Due parole le vorrei spendere su Sasà Parlato e Simone Sorge, che si sono uniti al nostro gruppo solo quest’anno, ma stanno dimostrando grande attaccamento e voglia di vincere, integrandosi perfettamente con il contesto sia sportivo che di gruppo che abbiamo creato in questi anni».

Le avversarie che incontrerà Cerveteri ai playin sono: San Paolo Ostinese, Alfa Omega, Pass Roma, Cassino, La Salle e Vigna Pia. Si parte dalla gara interna con Cassino, incerta ancora la data.

Parziali: 20-21; 19-20; 22-27; 30-20.

Smit Roma Centro: Sanford, Bonarrigo 5, Gaska 31, Spiti 3, Filippo 6, Scacchi 4, Santoro, De Franceschi 12, Spinosa 2, Carboni 7, Antolini 21. Allenatore: Libutti.

RIM Sport Cerveteri: Bezzi 7, Sorge 28, Chornohrytskyi 3, Parroccini 3, Nizza 15, Lattanzi 9, Matropietro 15, Parlato 8. Allenatore: Russo.

