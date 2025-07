Una squadra giovane, costruita per fare bene, senza annunci. E' il motto del presidente del Cerveteri, Andrea Lupi, che dopo essere rimasto scottato dalle passate stagioni vuole andarci cauto in vista della nuova avventura nel campionato di Promozione, con nessuna voglia di fare proclami e voli pindarici. «Stiamo facendo operazioni mirate - sottolinea il numero uno della società cerite - adeguate alle nostre esigenze, senza dire dove arriveremo. Il campo parla, gli annunci servono a poco, i fatti sono il risultato più veritiero. Posso dire che il diesse Scotti e il dg Gnazi, in sintonia, hanno optato per delle scelte a mio avviso significative, prelevando giovani interessanti e con la voglia di dare il massimo. Le basi per costruire qualcosa di importante ci sono, le sensazioni sono positive, spero che lo sia altrettanto il campo.

Al gruppo dello scorso anno, abbiamo aggiunto degli innesti di qualità, puntiamo a valorizzare il gruppo e a toglierci qualche soddisfazione. E' chiaro - ha concluso il presidente verdazzurro Lupi - che non vorremmo soffrire come lo scorso anno».

