A tre giornate dalla conclusione del girone di andata, il Cerveteri si prepara ad affrontare la trasferta di Ronciglione, che pur essendo ultima della classe, è una squadra in ripresa, con quattro pareggi ottenuti di fila.

Nelle fila della squadra cimina c'è Manuel Pagliuca, ex Cerveteri e Ladispoli, che con i suoi goal sta risollevando le sorti del tecnico Salipante.

Una gara fondamentale per i verdazzurri, soprattutto per capire se la vittoria di domenica ha allontanato del tutto la crisi di risultati. Vista in campo, al cospetto della Duepigreco, è sembrata una formazione autoritaria e determinata, che ha preso possesso dei novanta minuti con molta scioltezza.

«Ora dobbiamo dimostrare su un campo difficile che il peggio è passato. E ' una prova importante per noi - ammette il centrocampista Alessio Falco - , ci confronteremo con una squadra che sicuramente non merita la posizione che occupa: pertanto ci andremo cauti, affrontandoli con molta concentrazione».

Per la sfida di Ronciglione il tecnico Gabrielli potrà contare sul rientro di Falco, Tombesi e Gabrielli, tre elementi di cui ha fatto a meno nella gara di domenica, vinta con pieno merito anche con una formazione rimaneggiata. In avanti, l'ingresso a pieno servizio della giovane punta Fuanri, ha dato brillantezza al reparto, che ha creato molte azioni da goal, sfumate per alcune imprecisioni.

L'obiettivo, quindi, è di mettere in cascina altri punti per coltivare la missione di salvarsi, evitando la lotteria dei play out. Per ora è prematuro parlarne, ma sempre meglio fare punti e continuare a sperare.

