Via via la rosa del Cerveteri si va completando. Sono arrivati un difensore e un attaccante, Marco Ferruzzi, e il fratello Junior, di ruolo difensore. Il diesse Scotti, infatti, ha portato molti volti che ha avuto sia nel Ladispoli che nel Pescia Romana. Nel mentre, è ritornato dalle vacanze mister Ferretti, che tra meno di un mese inizierà con la preparazione.

«Abbiamo preso giocatori nei ruoli in cui avevamo bisogno, la rosa è folta, vedremo nel corso della preparazione se ci servirà qualche altro elemento. Partiamo con aspettative positive, con l'obiettivo di regalare soddisfazioni. Non abbiamo obiettivi, verranno nel corso del campionato. Sicuramente , per prima cosa, non vogliamo deludere la tifoseria, né illuderla. Scenderemo in campo per dare il massimo, lo dirò dal primo giorno ai ragazzi. Molti dello scorso anno sono rimasti, li ho potuto conoscere bene, come loro a me. Sanno che carattere ho, non so se sia un pregio. Sono a Cerveteri perché è casa mia, dove ho ricevuto emozioni da allenatore, avendo iniziato nel 2012, con tre anni da allenatore fino ad oggi», ha detto Ferretti.

