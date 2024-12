Perde la RIM DCL Cerveteri che al tempo supplementare non riesce a mantenere il vantaggio di quattro punti, che Città Futura è capace di agguantare con una vittoria per 84- 86.

Una sconfitta che brucia per i ceriti, che devono arrendersi e subire un risultato immeritato per quanto mostrato dal punto di vista del gioco.

Una gara giocata con aggressività, ma potremmo dire sfortunata .

«In effetti abbiamo fatto una buona partita, persa per due punti in un tempo supplementare dominato - spiega Manuele Parroccini - Peccato, ai punti meritavamo di vincere, la partita l'abbiamo fatta noi. Contro una grande squadra, candidata per vincere, abbiamo dato vita a una prestazione bella e avvincente, ma spesso come accade in queste gare perdiamo agli ultimi secondi. Paghiamo lo scotto di un campo dove conta molto l'esperienza, ma sono sicuro che avremo più fortuna nelle prossime gare. Domenica la dea bendata ci ha voltato le spalle. Sconfitta a parte, - conclude il capitano - siamo sulla strada giusta per riprenderci».

©RIPRODUZIONE RISERVATA