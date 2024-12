La DCL Edilizia RIM Cerveteri ad un passo dal compiere l’ennesimo miracolo degli ultimi anni: dopo una gara combattuta vince contro la capolista La Salle ma non accede ai playoff solo per la differenza canestri. Gli uomini di coach Russo danno l’anima nell’ultima gara utile per provare un’impresa storica per il movimento cerite. La DCL è l’unica squadra che è riuscita a battere La Salle (84-80) e questo non può non essere già motivo di orgoglio per gli etruschi. Da neopromossa, anche quest’anno, la società del patron Daniele De Stradis ha stupito tutti gli addetti ai lavori ed ora ci sarà da capire quale sarà il suo futuro. Le basi per competere con chiunque ci sono e magari con un pizzico di fortuna in più si poteva ad ambire alla promozione in serie B. Il risultato sportivo rimarrà nella storia comunque sia andata, perché la compagine delle sorelle Rinaldi ha centrato il suo obiettivo di mantenere la categoria. Ora ci sarà da capire quali saranno le intenzioni della Rim Sport Cerveteri, visti i problemi enormi che saranno legati al campo da gioco.

Parziali: 12-18; 23-23; 22-21; 27-18.

RIM Cerveteri: Bezzi 4, Sorge 12, Parroccini, Nizza 11, Galan Tesillo 13, Madonna n.e., Garbini, Lattanzi 10, Mastropietro 9, Alfarano 2, Parlato 23. Allenatore: Russo.

La Salle: D'Arcangeli 9, Santinon 14, Kolev 7, Morigi 5, Forconi 11, Basta 9, Curbelo 6, Natalini n.e., Ghirlanda, Ntsourou 4, Lumena 3, Piccirilli 12. Allenatore: Alesse.

