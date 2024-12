Dentro o fuori. La RIM DCL Cerveteri nella quarta giornata della seconda fase, che dà il pass per le finali playoff, deve vincere a Valcanneto contro l’Alfa Omega. Dopo tre sconfitte, i ragazzi di coach Russo non potranno sbagliare una partita che li rimetterebbe in corsa per il passaggio del turno. Alfarano e compagni sono chiamati a dare il cento per cento , visto che sconfitta spegnerebbe i sogni di gloria. Nelle tre gare precedenti, costellate da buone prestazione, è mancato quel pizzico di cattiveria per chiudere i match .

«Certo. ora dobbiamo per forza di casa conquistare due punti, ci servono come il pane - afferma Alfarano - . Contro il Vigna Pia siamo stati sconfitti per nostre disattenzioni, che dobbiamo evitare per non ricadere».

In classifica, che si calcola con i punteggi della regular season, i ceriti senza mai vincere hanno 12 punti, mentre gli avversari di domenica ne hanno 6. Per i lidensi, all'ultimo posto in graduatoria, non ci sono più speranze di riacciuffare le prime, al contrario della RIM che ha buone chance per giocarsi sino alla fine l'accesso ai playoff. A Valcanneto, alle 18, sarà una sfida particolarmente attesa anche dal pubblico, pronto a riempire gli spalti della palestra.

