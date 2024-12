Bellissima notizia per la Centumcellae. Oltre a regalarsi soddisfazioni nei campionati, la società del presidente Jonathan Civero ha avuto una parte importante anche nelle convocazioni della Fin Lazio per le rappresentative regionali. Ben sei giovanissimi prospetti biancorossi sono stati convocati dal tecnico Nicola Izzo per un allenamento per gli atleti nati negli anni 2010 e 2011, in previsione dei prossimi appuntamenti. La sessione si svolgerà giovedì prossimo alle 16 al PalaGalli. A ricevere l’ambita chiamata sono stati Simone Bertoni, Valerio Buffardi, Riccardo Maccarini, Tommaso Notari, Riccardo Osimo, Emiliano Pezone. Una notizia di grande prestigio per la Centumcellae, se si considera che i numeri di atleti convocati sono molto vicini a quelli di società che militano in serie A1 ma, soprattutto, uno stimolo per i compagni di squadra dei convocati che con il lavoro di tutti i giorni hanno aiutato i loro “amici di gioco” e che potrebbero essere i prossimi convocati lavorando ancora di più. Intanto si è svolto domenica mattina l’incontro della categoria ragazzi, presso il PalaGalli, che ha visto impegnati i ragazzi della Centumcellae contro la Finplus. Una partita entusiasmante e sempre bilanciata, nessuna delle due squadre ha mai preso il largo, motivo per il quale il numerosissimo pubblico presente è stato sempre molto coinvolto. C’è stato qualche piccolo errore da parte dei ragazzi, errori che saranno poi analizzati insieme ai tecnici e che serviranno a crescere ancora di più, ma nonostante questo i piccoli non hanno mai mollato, hanno lottato fino all’ultimo pallone. La società ringrazia il numeroso pubblico presente a sostenere i giovani. Adesso occhi puntati alla prossima di campionato contro la Roma Nuoto A.

