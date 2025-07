Una ristrutturazione a livello societario, analizzando la stagione appena terminata ed affacciandosi a quella che verrà, con tante difficoltà in più per tutto il movimento locale. È quello che ha voluto fare la Centumcellae, che annuncia di aver promosso due dirigenti. Alessio Lucaroni, entrato qualche mese fa, occuperà il ruolo di vicepresidente. Alessandra Viola, che si occupava della comunicazione, sarà a capo della segreteria del club. E nelle scorse settimane sono circolate delle indiscrezioni in città, che parlavano di un abbandono da parte del numero uno societario Civero.

«Non è vero che darò le dimissioni – afferma il presidente Jonathan Civero – so che in città sono rincorse delle voci in queste settimane, ma non corrispondono al vero. Ci sentiamo soddisfatti del lavoro fatto nella scorsa stagione. Abbiamo partecipato a tutti i campionati giovanili, con ottimi piazzamenti. Il top l’hanno fatto agli Allievi, arrivando ai quarti di finale nazionali, dove abbiamo affrontato società che sono in serie A1. Abbiamo dato modo a tutti i ragazzi di poter giocare, presentando una squadra anche in Promozione. Con la serie C siamo partiti bene e poi ci siamo persi strada facendo, ma abbiamo aggiunto parecchie leve nel gruppo. Da tre anni stiamo facendo un ottimo lavoro a livello societario, vediamo un futuro roseo.

È necessario che il PalaGalli riapra e che lo faccia nella modalità corrette. Abbiamo letto delle vicissitudini riguardanti l’esposto sugli impianti sportivi comunali. Non ci interessa il lato antipatico della questione, che mette in difficoltà le associazioni che gestiscono le strutture. Sappiamo quanto è difficile andare avanti con le attività, quando non sai dove svolgerle. Non siamo d’accordo con l’esposto che è stato presentato».

Sulle varie questioni si è espresso anche un altro dirigente biancorosso. «Stiamo pensando a come sviluppare il settore giovanile - dichiara il direttore generale Simone Feoli – con tante attività che stiamo valutando. Per la serie C non dobbiamo puntare a nessun obiettivo concreto, ma pensare soprattutto a far crescere i giovani. La società ora è molto più snella, con un nuovo consiglio direttivo. Siamo in attesa di capire i tempi di riapertura del PalaGalli.

I ragazzi giovani hanno necessità di allenarsi in una vasca regolamentare, anche per adattarsi alle nuove regole della pallanuoto. Per alcuni spazi ringraziamo la Coser, che ci aiuta con gli spazi acqua allo Sport Garden. Stiamo vedendo delle situazioni antipatiche nell’impiantistica. Lo scorso anno abbiamo avuto un problema fino a dicembre. Speriamo che i tempi tecnici permettano la riapertura dello Stadio del Nuoto prima di fine anno, ma ho i miei dubbi, vista la mole degli interventi che bisognerà fare.

Per agli altri impianti, ho fiducia nell’amministrazione comunali e nei dirigenti, a partire da Sabrina Bodò, che rispondono anche in maniera rapida. Ma certe questioni sono lontane dallo sport e riguardano principalmente la politica e che non ci interessano, nè come Centumcellae, né come circolo Alfio Flores, né come Nuotatori Civitavecchiesi. Ricordo che lo scorso inverno per un po’ di tempo ci sono stati negati gli spazi vasca al PalaGalli. Servono i fatti nella vita. Nonostante il grande impegno di Centumcellae e Coser, dal 2021 la pallanuoto locale è sempre andata degradando verso il basso, non rispettando la storia del movimento civitavecchiese».

