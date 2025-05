Finisce con una vittoria il campionato di serie C per l'Ipertecnica Centumcellae. A Monterotondo, nell'ultima giornata del girone Lazio-Sardegna, gli uomini di Roberto Barbaro hanno vinto per 15-12 contro la Juventus. Ottima prova da parte dei biancorossi, che sono riusciti a chiudere al meglio una stagione non particolarmente positiva, con le sei reti di Cirone, le cinque di Midio, le due di De Santis e per il baby Gabriele Mancuso, giovanissimo della squadra Allievi. La Centumcellae ha terminato il campionato al quinto posto con 28 punti, ben lontano dalle posizioni di vertice, a cui aspirava prima del via del torneo. «Ottima prova dei ragazzi - afferma mister Roberto Barbaro - per la grinta dimostrata. Hanno combattuto pallone su pallone, dimostrando un'unità di gruppo». Il voto per l’Ipertecnica Centumcellae non può essere sufficiente, la squadra si è sfaldata alle prime difficoltà e non è riuscita a combattere per ottenere il secondo posto, che avrebbe garantito la partecipazione ai playoff per andare in serie B. Da una parte è vero che era impossibile centrare il primo posto, che, sin da subito, si era capito che era nelle mire del Grifone, irraggiungibile per tutti, con una rosa già pronta per fare un’ottima serie B. Ma quanto accaduto nelle ultime settimane, non potrà essere dimenticato dalla società, che sarà chiamata a prendere delle decisioni importanti. Infatti, partita dopo partita, ci sono state sempre più defezioni, culminate con la decisione di non presentarsi a Cagliari. Tanti soldi risparmiati per la trasferta, per una gara che non metteva nulla in palio. Tutto vero: ma da una società che negli ultimi anni si è presentata come una realtà importante, che vuole rilanciare la pallanuoto civitavecchiese, ci si attendeva un percorso diverso. Negli ultimi tre anni l’obiettivo è stato sempre quello di partecipare ai playoff, ma questo non è mai avvenuto. L’anno scorso l’avvicendamento “rumoroso” tra Simeoni e Barbaro in panchina, questa volta l’addio di diversi giocatori esperti a campionato in corso, probabilmente per qualche divergenza sorta nel gruppo e con la dirigenza, cosa che ha, di fatto, estromesso i biancorossi dalla lotta che conta. Di buono c’è stato che sono stati inseriti in vasca numerosi giovani, che, chiamati ad un impegno extra, hanno potuto misurarsi nella massima cadetta regionale ed hanno dato notevoli indicazioni alla società, con la speranza che qualcuno di loro possa essere utile alla causa anche nella prossima stagione e non solo in questo scorcio. Intanto termina nel migliore dei modi il campionato per la squadra cadetta dell'Ipertecnica Centumcellae in Promozione. I biancorossi hanno vinto per 9-5 a Monterotondo contro la Roma Waterpolo, nell'incontro diretto da Matteo Giacchini. Partenza shock dei civitavecchiesi, che vanno sotto per 5-1. Ma il sette di Mauro Mancini emerge nel momento di difficoltà e pian piano rimonta, grazie ad una prova attenta e coriacea, infliggendo un parziale di 8-1 agli avversari, messi letteralmente ko dal cambio di passo. Quattro gol per Riccardo Carnesecchi, tripletta di Romano, due centri di Casano. La seconda fase della Centumcellae si conclude al quarto posto del girone D con 9 punti. Per festeggiare il successo finale, la squadra ha deciso di trascorrere una domenica serena al mare.

