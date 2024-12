Si è interrotta proprio nel momento magico la cavalcata dell’Ipertecnica Centumcellae nel campionato di serie C. Proprio nel turno pre-sosta i biancorossi hanno conquistato il secondo posto nel girone di competenza, che permetterebbe l’accesso ai playoff. Attualmente al comando c’è il Frosinone, che ha 28 punti, ma che negli ultimi tempi ha dimostrato di avere qualche singhiozzo. Seconda, come detto, la Centumcellae a quota 24, e dietro l’Antares Latina con 22 e la Virtus Flaminio con 20. La formazione civitavecchiese ha ottenuto l’agognato posizionamento grazie al successo nei confronti della Bellator a Frosinone, approfittando del doppio inciampo della compagini avversarie che erano davanti. Sei vittorie in sette partite per Roberto Barbaro sulla panchina biancorossa, segno che, evidentemente, il cambio della guardia con Daniele Simeoni è stata una decisione giusta da parte della società del presidente Jonathan Civero. Al momento della scelta, culminata col brutto stop casalingo con l’Antares, nessuno si sarebbe immaginato di vedere i civitavecchiesi in zona playoff solo un mese e mezzo dopo. La squadra di Barbaro sfonda in attacco, con 154 gol segnati e il miglior attacco del girone. Per quattro volte negli ultimi tempi è stata superata la quota 15 di reti realizzate in una sfida. E aprile potrebbe essere un mese decisivo per le sorti playoff. Dopo la sosta per il periodo pasquale, la squadra diretta da Roberto Barbaro tornerà in vasca per la gara ad Anzio contro i Castelli Romani, al momento al riparo dalla lotta retrocessione. Successivamente i due impegni cardine: il 13 aprile in trasferta contro l’Antares Latina attualmente sotto di due punti rispetto ai biancorossi e il 20 ritorno al PalaGalli per la sfida alla Virtus Flaminio, ad oggi a -4 dalla Centumcellae. In caso di percorso netto, i civitavecchiesi potrebbero distanziare alcune delle dirette concorrenti agli spareggi promozione. Non va dimenticato il fatto che, per motivi di calendario, l’Ipertecnica avrà quasi tutte sfide in trasferta, mentre i diretti concorrenti dell’Antares saranno quasi sempre di scena in casa. Un dettaglio da non tralasciare, ma che, nelle ultime settimane, non è stato particolarmente di inciampo per i ragazzi di Roberto Barbaro, che sono stati anche alle prese con tanti problemi di formazioni e di squalifica, con quest’ultimo aspetto che va migliorato, nonostante le prove non proprio favolose di tanti arbitri che dirigono le gare nelle varie vasche.

