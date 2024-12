Cena di fine stagione per il Borgo San Martino, che il patron Sergio Lupi ha premiato dopo un campionato condotto nelle posizioni alte di classifica. È stata una stagione positiva, vissuta sin dalle prime gare in alto alla graduatoria. La prossima stagione sarà ancora più interessante, anche se prima, vista la partenza di Gabrielli, si dovrà capire chi sarà il sostituto del tecnico di Cerveteri. La formazione del main sponsor Grande Impero, ha dimostrato di conoscere a fondo la Prima Categoria, che sebbene abbia disputato con una squadra imbottita di giovani, ha lo stesso dimostrato di affrontare con le caratteristiche per puntare in alto.

«Devo complimentarmi con i ragazzi per l'impegno e la passione che hanno mostrato in campo ogni domenica - ha raccontato il patron Sergio Lupi - sono cresciuti molti ragazzi, che si sono rivelati una grande sorpresa. Punteremo a creare un bel gruppo, in primis con stimoli e mentalità».

Adesso servirà concentrarsi sulla prossima stagione, ripartendo da un allenatore competente, in grado di continuare il lavoro di Gabrielli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA