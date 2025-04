Ancora un fine settimana col sorriso per Cecilia Pampinella, impegnata al lido di Comacchio per la prima gara internazionale nelle tre discipline del paddlesurf, ovvero sprint, technical e long distance, in una lista iscritti che aveva oltre 400 nominativi.

La giovane atleta si è aggiudicata la vittoria nella gara sprint di 100 metri, ha ottenuto il terzo posto nella long distance di 12 chilometri e il quinto nella technical.

«Sono stati tre giorni di gara molto intensi – dichiara Cecilia Pampinella - ed è stato interessante confrontarmi con le atlete più forti del momento. È stato un test per vedere le mie condizioni fisiche e mi sento molto bene, ringrazio il mio allenatore Tommaso Pampinella e il preparatore atletico Simone Di Giovanni, che mi stanno aiutando in questo percorso».

Ed a proposito di Tommaso, anche il fratello maggiore della famiglia Pampinella è sceso in acqua, partendo molto bene, raggiungendo la semifinale e stando al passo dei migliori. Lì le cose si sono complicate a causa di una corsia scomoda, con le complicazioni che non gli hanno consentito di andare avanti. Pampinella ha chiuso al 12esimo posto. «Davvero un peccato – commenta Tommaso Pampinella – perché stavo molto bene e sarei potuto arrivare meglio. L’onda giunta dalle altre corsie mi ha fatto perdere la scia. Ora mi preparerà per la tappa di Coppa del Mondo a Creta ad inizio maggio, fondamentale in ottica Mondiale. A Comacchio ho anche partecipato alla mia prima tappa di sup-foil, su cui mi sto impegnando molto e spero che accada qualcosa di importante. In questa gara sono arrivato fino in semifinale».

