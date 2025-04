Ancora risultati importanti per Cecilia Pampinella. Lo scorso fine settimana si è svolta la seconda tappa del campionato italiano Fissw a Cecina. E la giovane atleta talentuosa ha dimostrato, ancora una volta, il suo valore. Pampinella ha vinto due volte: nella sprint race e nella long distance, sempre nella categoria Senior, dove ormai da tempo è entrata pienamente a far parte, avendo praticamente concluso il suo percorso a livello giovanile. Quindi si tratta di risultati che fanno ben sperare per il proseguimento della stagione, che si concentrerà anche su obiettivi di carattere internazionale. Presente nelle acque toscane anche il fratello Tommaso Pampinella, che si è classificato al terzo posto nella sprint race, riuscendo, così, anche lui sul podio.

