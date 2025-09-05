Il sorteggio dei calendari di Divisione Regionale 1 ha riservato un inizio di fuoco alle due squadre di Ladispoli. Nella prima giornata il Basket Ladispoli affronterà in trasferta la Lazio, ritenuta la più accreditata per la vittoria finale, un match che testerà immediatamente le velleità di alta classifica della compagine del coach Fabrizio Fabbri.

Avvio impegnativo anche per i "cugini" della Dinamo Pallacanestro che esordiranno tra le mura amiche, al palazzetto dello sport di via delle Primule arriverà il Basket Primavalle, club considerato tra le possibile mine vaganti del campionato di Serie D. Una gara che permetterà ai tifosi del quintetto del presidente Luigi Fois di conoscere i tanti nuovi acquisti di una rosa fortemente ringiovanita che punta ad essere la sorpresa del raggruppamento con un occhio alla possibilità di qualificarsi per i play off. Ma l’attenzione di tutti gli appassionati è già rivolta a sabato 12 ottobre quando, in occasione del secondo turno, si giocherà subito il derby dopo tre anni di attesa.

«L’urna – dice Massimo Albano, presidente del Basket Ladispoli – non ci è stata particolarmente favorevole. La Lazio da due anni arriva alla finalissima dei play, sfiorando la promozione in Serie C. È una compagine solida ed esperta, vanta una gloriosa tradizione, per noi sarà subito un test rilevante anche se non decisivo. Dovremo arrivare al derby con il morale alle stelle, sappiamo che per la Dinamo uno degli obiettivi stagionali è vincere la stracittadina che vogliamo tornare a conquistare dopo un po’ di anni».

Sul fronte opposto il derby ad inizio campionato ha già gasato tutto l’ambiente anche se la dirigenza invita tutti a tenere i piedi saldamente in terra.

«Non neghiamo – commenta il presidente Luigi Fois, presidente della Dinamo Pallacanestro – che siamo subito andati a cercare la data del derby che non pensavamo arrivasse già alla seconda di campionato quando i giocatori non sono ancora atleticamente rodati. Ma dobbiamo concentrarci sull’esordio davanti ai nostri tifosi, il Basket Primavalle è squadra esperta e motivata, sarà fondamentale non pensare alla gara successiva e conquistare i primi due punti. Sarà Dinamo Pallacanestro da battaglia, così come vogliono i nostri sostenitori».

Nella terza giornata altra trasferta complicata per il Basket Ladispoli sul parquet del Montesacro Roma, la Dinamo ospiterà la UISP.

