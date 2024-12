Morale negativo in casa Civitavecchia dopo il pareggio che ha concluso il 2024 dei nerazzurri. Ci si attendeva una vittoria per la squadra di Massimo Castagnari, che ha mancato l’appuntamento con i tre punti nella sfida dell’Angelo Sale, che si conferma ancora una volta un terreno di mancate conquiste per i civitavecchiesi, che sono stati fermati per 0-0 dal Ladispoli, dopo una gara non particolarmente ricca di emozioni, con gli ultimi minuti che sono stati trepidanti anche perché c’è stato il rischio che, alla fine, i ragazzi di Pietro Bosco potessero giocare uno scherzo davvero cattivo.

«Sapevamo che la partita era questa - dichiara mister Massimo Castagnari - e sapevamo di trovare una squadra chiusa, che magari avrebbe sfruttato il contropiede come arma per sorprenderci. È normale che avvengano risultati come questi, che escono fuori nel momento in cui non sblocchi le partite. Noi le abbiamo provate tutte, però mi aspettavo ancora un qualcosa in più. Però bisogna dare anche merito a un gruppo di ragazzi come quello del Ladispoli, che ha messo anima e corpo per portare a casa un risultato positivo contro di noi. Nel finale c'è stata un'occasione importante da parte loro, su cui è stato bravo Calisse. Potevamo anche rischiare di perderla. Il primo tempo si è un po’ decisa la partita, abbiamo avuto tante occasioni, con tante palle per far gol e lo avevamo anche realizzato, ma è subentrato il fischio arbitrale per il fuorigioco. Noi abbiamo difficoltà contro le squadre chiuse, non è la prima volta che succede questo e dobbiamo lavorare per migliorare, perché con un campo come oggi come Ladispoli non è facile fare punti. Nella parte finale della gara abbiamo fatto poco per vincerla. Nel corso della pausa che ora avremo, ci sarà recupero di tanti giocatori che erano un po’ a mezzo servizio. Il Civitavecchia è forte, ha una squadra importante, la società ha messo a disposizione un gruppo di giocatori che per me se la giocherà fino alla fine, però partite come queste vanno vinte. C'è poco da fare. Ci è mancato quel guizzo per portare a casa il risultato, perché se fosse successo, avremmo fatto qualcosa di importante».

©RIPRODUZIONE RISERVATA