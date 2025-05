Quanto si vociferava nelle scorse ore in città ha trovato conferma. Il Civitavecchia ripartirà dalle certezze. Il club nerazzurro ha deciso di riconfermare per la prossima stagione l'allenatore Massimo Castagnari e il direttore sportivo Marco Angelocore. Questo quanto emerso nel corso di una riunione che si è svolta al Tamagnini, alla presenza dei massimi dirigenti del club nerazzurro, che si sono incontrati per fare un resoconto sulla stagione appena terminata e cominciare ufficialmente a pianificare il prossimo futuro del club, che ha tutta la voglia di essere ancora protagonista nel campionato di Eccellenza. Il co-presidente Massimo Mecozzi ha deciso di blindare il mister e il ds, riconoscendo i tanti loro meriti per una stagione dove i nerazzurri si sono piazzati al secondo posto in classifica, cedendo solo nello spareggio contro la W3 Maccarese. Quindi da ora parte ufficialmente il lavoro per costituire la nuova rosa, per la quale si potrebbero prevedere delle rinunce per via del ritorno degli under. Negli scorsi anni mister Castagnari ha sempre avuto giocatori giovani nei ruoli di portiere e di terzino. Sarà così anche questa volta? Quindi qui potrebbero essere scovati i nomi dei giocatori “senior” che, per forza di cose, andranno sacrificati? In tutto questo ci sarà anche da capire se ci sarà qualche piccola modifica all’interno dell’organigramma societario e nell’organizzazione delle attività al Tamagnini. Nessun ribaltone, e questo va chiarito senza allarmismi, ma ci potrebbe essere qualche spostamento, così da oliare i meccanismi all’interno della società. Ma, al momento, si tratta dei classici rumors da primi caldi estivi, con l’obiettivo primario che resta quello di rinforzare una rosa che merita qualche modifica, ma nessuna rivoluzione, visto che i risultati sono già giunti nel corso di questi ultimi mesi.

