Finalmente inizia a vedersi un saldo positivo per il Civitavecchia. Dopo le diverse notizie delle ultime settimane in senso negativo per il club nerazzurro, che ha visto diversi giocatori lasciare il club per quanto riguarda la prossima stagione, cominciano a diventare numerose anche le news col pollice alto. Il direttore sportivo Daniel D’Aponte ha concluso la trattativa per l’arrivo nella squadra diretta da Stefano Manelli del difensore Gianmarco Carta (nella foto) e del centrocampista Federico Sevieri.

Come si ricorderà, sono due elementi che daranno grande esperienza al pacchetto arretrato ed a quello di mediana, essendo giocatori che hanno indossato maglie che hanno fatto bene in serie D ed addirittura in serie C. Manca solo l’ufficialità per l’annuncio, con le firme che saranno apposte, molto probabilmente, la prossima settimana, quando saremo entrati ufficialmente in regime di stagione sportiva 2023-24. Non dovrebbero esserci grossi problemi, a meno di sconvolgimenti al momento non prevedibili, per il ritorno a casa del portiere Gianmarco De Clementi, che dovrebbe prendere il posto, anche considerando la batteria under, di Giovanni Sarracino. Ed è notizia degli ultimi giorni anche l’ufficialità della prosecuzione del matrimonio anche con i fratelli Cerroni: Samuele centravanti ed ariete da ultimi sedici metri e Paolo, due anni più piccolo, che quest’anno sarà principalmente inserito nel trio difensivo. E comincia anche a delinearsi quale potrebbe essere l’undici titolare sotto la guida di mister Manelli. Porta affidata a De Clementi, che prenderebbe uno dei posti under.

In difesa ci sarebbero Carta sul centro-sinistra, essendo lui di piede mancino, corredato dalla manovra di Serpieri e Fatarella, con Paolo Cerroni pronto ad essere inserito. Le chiavi del centrocampo sarebbero affidate a Sevieri, supportato da Gagliardi, che non sarà più under ma comunque tra i primi riconfermati per la prossima stagione. Sulle fasce Funari a sinistra e Luchetti a destra. Davanti attacco affidato a Vittorini e Samuele Cerroni, in attesa che torni dall’infortunio capitan Ruggiero.

Manca ancora qualcosa. Ovvero un elemento d’attacco over che possa dare un quid maggiore alla squadra e un giovanissimo che occupi la casella del nato 2005, così come richiesto dalla Lnd Lazio per le regole della prossima stagione in fatto di linea verde, dopo la deroga chiesta e ottenuta dalla federazione nazionale. Ma giugno non è ancora finito, per cui c’è tutto il tempo per provvedere al completamento dello scacchiere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA